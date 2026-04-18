Арктический раздел предложили создать в народной программе ЕР

МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что поддержал инициативу единомышленников по партии "Единая Россия" о создании Арктического раздела в народной программе партии.
"Поддержал инициативу однопартийцев о создании особого Арктического раздела в Народной программе партии "Единая Россия". Он охватывает самые важные направления: от национальной безопасности до создания комфортной городской среды. Уверен, что такой раздел сделает каждый арктический регион России ещё лучше", - сообщил Чибис в своем канале в мессенджере Мах.
Кроме того, Чибис сообщил, что поддержал предложение депутата Госдумы Татьяны Кусайко о создании проекта "Сила Севера – в людях!". Он даст возможность рассказать истории северян, которые каждый день меняют жизнь Мурманской области.
"Важно, что северяне сами будут выдвигать своих земляков. Это будет единая цифровая доска почета заслуженных людей Мурманской области – самых разных профессий и возрастов. Север — это прежде всего про сильных, смелых людей, каждый из которых – часть большой истории", - подчеркнул Чибис.
Он отметил, что специальный раздел поможет добиваться правильных решений и дополнительных ресурсов на развитие Арктической зоны, поскольку развитие Арктики должно рассматриваться как единая система, включающая транспортную, экономическую, социальную и научно-технологическую составляющие. Особое внимание следует уделить развитию Северного морского пути как стратегического транспортного коридора, модернизации портовой и инфраструктурной базы, повышению качества жизни населения северных регионов, а также обеспечению устойчивого промышленного и инвестиционного развития Арктической зоны, отметил глава региона и комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика".
Трутнев рассказал об обеспечении проектов в Арктике
17 апреля, 15:45