Арктический раздел предложили создать в народной программе ЕР

МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что поддержал инициативу единомышленников по партии "Единая Россия" о создании Арктического раздела в народной программе партии.

"Поддержал инициативу однопартийцев о создании особого Арктического раздела в Народной программе партии "Единая Россия". Он охватывает самые важные направления: от национальной безопасности до создания комфортной городской среды. Уверен, что такой раздел сделает каждый арктический регион России ещё лучше", - сообщил Чибис в своем канале в мессенджере Мах.

Кроме того, Чибис сообщил, что поддержал предложение депутата Госдумы Татьяны Кусайко о создании проекта "Сила Севера – в людях!". Он даст возможность рассказать истории северян, которые каждый день меняют жизнь Мурманской области.

"Важно, что северяне сами будут выдвигать своих земляков. Это будет единая цифровая доска почета заслуженных людей Мурманской области – самых разных профессий и возрастов. Север — это прежде всего про сильных, смелых людей, каждый из которых – часть большой истории", - подчеркнул Чибис.