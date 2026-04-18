Бразилия, Испания и Мексика призвали помочь Кубе

Краткий пересказ от РИА ИИ
МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Бразилия, Испания и Мексика по итогам встречи их лидеров на саммите в защиту демократии в Барселоне выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Кубе и призвали принять меры для её улучшения, а также избегать действий, ухудшающих условия жизни населения.
"Выражаем нашу глубокую обеспокоенность тяжелым гуманитарным кризисом, который переживает народ Кубы, и призываем принять необходимые меры для облегчения этой ситуации, а также избегать действий, усугубляющих условия жизни населения или противоречащих международному праву", - говорится в совместном заявлении правительств трех стран, которое опубликовал МИД Испании.
Три страны заявили о готовности наращивать скоординированные гуманитарные усилия, направленные на поддержку кубинского населения.
"Подчеркиваем необходимость в любое время соблюдать международное право и принципы территориальной целостности, суверенного равенства и мирного урегулирования споров, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций", - сказано в коммюнике.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
На минувшей неделе Кубу посетил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что на встрече с дипломатом поблагодарил Россию за поддержку страны.
Ранее российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в 100 тысяч тонн нефти.