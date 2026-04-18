Бразилия, Испания и Мексика призвали помочь Кубе

МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Бразилия, Испания и Мексика по итогам встречи их лидеров на саммите в защиту демократии в Барселоне выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Кубе и призвали принять меры для её улучшения, а также избегать действий, ухудшающих условия жизни населения.