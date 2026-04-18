Бразилия, Испания и Мексика призвали помочь Кубе

22:35 18.04.2026
Бразилия, Испания и Мексика призвали не усугублять условия жизни кубинцев

Флаг Кубы в Сантьяго. Архивное фото
  • Бразилия, Испания и Мексика выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Кубе и призвали принять меры для ее улучшения.
  • Страны также призвали избегать действий, ухудшающих условия жизни кубинцев.
МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Бразилия, Испания и Мексика по итогам встречи их лидеров на саммите в защиту демократии в Барселоне выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Кубе и призвали принять меры для её улучшения, а также избегать действий, ухудшающих условия жизни населения.
"Выражаем нашу глубокую обеспокоенность тяжелым гуманитарным кризисом, который переживает народ Кубы, и призываем принять необходимые меры для облегчения этой ситуации, а также избегать действий, усугубляющих условия жизни населения или противоречащих международному праву", - говорится в совместном заявлении правительств трех стран, которое опубликовал МИД Испании.
Три страны заявили о готовности наращивать скоординированные гуманитарные усилия, направленные на поддержку кубинского населения.
"Подчеркиваем необходимость в любое время соблюдать международное право и принципы территориальной целостности, суверенного равенства и мирного урегулирования споров, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций", - сказано в коммюнике.
Бразилия, Испания и Мексика подтвердили приверженность правам человека и демократическим ценностям, призвав к "искреннему и уважительному диалогу" для поиска долгосрочного решения текущей ситуации на Кубе. По мнению сторон, будущее страны должен свободно определять сам кубинский народ.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
На минувшей неделе Кубу посетил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что на встрече с дипломатом поблагодарил Россию за поддержку страны.
Ранее российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в 100 тысяч тонн нефти.
