Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 18.04.2026 (обновлено: 21:49 18.04.2026)
Украинский БПЛА атаковал автобус в Брянской области, погибла женщина

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Чернооково Брянской области FPV-дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус.
  • В результате атаки погибла одна женщина, другая получила ранения.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус, погибла мирная жительница, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона село Чернооково Климовского района. В результате варварского и целенаправленного удара по пассажирскому автобусу с мирными жителями, к сожалению, одна женщина погибла и одна получила ранения", — написал он на платформе МAX.
Пострадавшую доставили в больницу, добавил губернатор. Он также выразил соболезнования семье погибшей.
Автобус Климовского АТП получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.
ВСУ ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныКлимовский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала