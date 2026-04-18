Украинский БПЛА атаковал автобус в Брянской области, погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Чернооково Брянской области FPV-дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус.
- В результате атаки погибла одна женщина, другая получила ранения.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус, погибла мирная жительница, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона село Чернооково Климовского района. В результате варварского и целенаправленного удара по пассажирскому автобусу с мирными жителями, к сожалению, одна женщина погибла и одна получила ранения", — написал он на платформе МAX.
Пострадавшую доставили в больницу, добавил губернатор. Он также выразил соболезнования семье погибшей.
Автобус Климовского АТП получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.
ВСУ ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
