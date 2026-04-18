Бойцы "Севера" уничтожили за сутки 34 пункта управления БПЛА ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 18.04.2026
Бойцы "Севера" уничтожили за сутки 34 пункта управления БПЛА ВСУ

ВС РФ уничтожили за сутки 34 пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты БПЛА группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили 34 украинских пункта управления БПЛА в Сумской области.
  • Поиск и уничтожение объектов противника ведется круглосуточно.
ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили 34 украинских пункта управления БПЛА в Сумской области, рассказал РИА Новости командир батальона 44-го армейского корпуса с позывным "Велес".
"Благодаря работе расчетов разведывательных БПЛА были вскрыты пункты управления беспилотниками противника. По ним отработали ударными БПЛА самолетного типа и FPV-дронами с осколочно-фугасной частью. Все цели были уничтожены", - уточнил "Велес".
Он отметил, что поиск и уничтожение объектов противника ведется круглосуточно.
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Бойцы "Днепра" ежедневно сбивают пулеметами более десяти дронов ВСУ
05:02
 
Специальная военная операция на Украине. Безопасность. Сумская область
 
 
