Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты БПЛА группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили 34 украинских пункта управления БПЛА в Сумской области.

Поиск и уничтожение объектов противника ведется круглосуточно.

ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили 34 украинских пункта управления БПЛА в Сумской области, рассказал РИА Новости командир батальона 44-го армейского корпуса с позывным "Велес".

"Благодаря работе расчетов разведывательных БПЛА были вскрыты пункты управления беспилотниками противника. По ним отработали ударными БПЛА самолетного типа и FPV-дронами с осколочно-фугасной частью. Все цели были уничтожены", - уточнил "Велес".