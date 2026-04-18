ПВО сбила более десяти БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более десятка БПЛА уничтожены ночью в Таганроге, Каменске-Шахтинском и пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более десятка БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский и пяти районах области: Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском, Милютинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал Слюсарь в Telegram-канале.