Польша увеличила экспорт дронов на Украину почти в шесть раз за два года
06:25 18.04.2026
Польша увеличила экспорт дронов на Украину почти в шесть раз за два года

Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Польский экспорт беспилотников на Украину вырос почти в шесть раз с 2023 по 2025 год - торговый баланс по беспилотным летательным аппаратам подскочил со 135,9 миллиона до 796,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных официальной статистической базы Польши.
Ранее министерство обороны России сообщало, что европейские страны на фоне потерь ВСУ приняли решение нарастить производство и поставки беспилотников Украине для ударов по России. По данным ведомства, это осуществляется за счет расширения финансирования расположенных в Европе украинских и совместных предприятий, в том числе в Польше, Великобритании, Германии, Дании и ряде других стран.
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Посольство России прокомментировало договор Нидерландов с Украиной по БПЛА
Вчера, 11:49
Рост обеспечен прежде всего за счет малых тактических дронов весом от 250 граммов до семи килограммов. Их экспорт вырос со 119,6 миллиона долларов в 2023 году до 324 миллионов в 2024-м, а затем до 609,5 миллионов в 2025-м. Эта категория занимает около 76,5% всего объема поставок беспилотников на Украину, выяснило РИА Новости.
Экспорт средних дронов весом 7-25 килограммов резко вырос в 2024 году - до 115,3 миллиона долларов, однако к 2025-му откатился до 90,3 миллиона. Поставки в сегменте от 25 до 150 килограммов показали устойчивый рост - с 1,25 миллиона в 2023-м до 95,2 миллиона в 2025-м.
Экспорт тяжелых дронов свыше 150 килограммов, напротив, рухнул - с 4,97 миллиона до 795 тысяч долларов. Поставки сверхлегких беспилотников до 250 граммов выросли с 539 тысяч в 2023 году до 2,78 миллиона в 2024-м, однако в 2025-м обвалились на 64 процентных пункта - до 994 тысяч долларов.
Динамика 2024-2025 годов указывает на перестройку цепочки поставок: категория 7-25 килограммов просела примерно на 22 процентных пункта, тогда как сегмент 25-150 килограммов продолжил агрессивный рост, что говорит о стратегическом сдвиге в сторону более тяжелых платформ, выяснило РИА Новости.
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В Испании признали, что используют Киев для доработки оборонных систем
16 апреля, 01:13
 
