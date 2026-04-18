В Севастополе из-за сбитого БПЛА загорелся резервуар - РИА Новости, 18.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
02:37 18.04.2026 (обновлено: 02:49 18.04.2026)
В Севастополе из-за сбитого БПЛА загорелся резервуар

В Севастополе из-за сбитого БПЛА загорелся резервуар с остатками топлива

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе из-за сбитого БПЛА загорелся резервуар с остатками топлива.
  • Никто из людей не пострадал, пожар не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя, так как запасов топлива в резервуаре не было.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Возгорание произошло из-за сбитого БПЛА в Севастополе, горит резервуар с остатками топлива, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Дым, который видно в Гагаринском районе, - это горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта. По предварительной информации, возгорание произошло из-за сбитого БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара небольшая. Никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в канале на платформе Max.
Как отметил губернатор, что пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: запасов топлива там не было.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольГагаринский районМихаил Развожаев
 
 
