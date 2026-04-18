В Севастополе из-за сбитого БПЛА загорелся резервуар

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Возгорание произошло из-за сбитого БПЛА в Севастополе, горит резервуар с остатками топлива, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Дым, который видно в Гагаринском районе, - это горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта. По предварительной информации, возгорание произошло из-за сбитого БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара небольшая. Никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в канале на платформе Max.
Как отметил губернатор, что пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: запасов топлива там не было.