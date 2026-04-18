Киев скрывает статистику об импорте беспилотников из Европы

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украина не раскрывает таможенные данные об импорте беспилотных летательных аппаратов на фоне резкого роста поставок беспилотников из европейских стран, выяснило РИА Новости, изучив официальные данные украинской таможни.
Информация по коду HS 8806, под которым в международной торговле классифицируются беспилотные летательные аппараты, недоступна для публичного запроса на портале украинской таможни, причем по поставкам из любых стран, выяснило РИА Новости.
Ранее министерство обороны России сообщало, что европейские страны на фоне потерь ВСУ приняли решение нарастить производство и поставки беспилотников Украине для ударов по России. По данным ведомства, это осуществляется за счет расширения финансирования расположенных в Европе украинских и совместных предприятий, в том числе в Польше, Великобритании, Германии, Дании и ряде других стран.