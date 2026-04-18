В Самарской области беспилотники атаковали промышленные предприятия

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вражеские БПЛА атаковали промышленные предприятия Новокуйбышевска и Сызрани в Самарской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
"Продолжается атака вражескими БПЛА на Самарскую область. Зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал губернатор в своем канале в Мах.
На месте работают экстренные службы. Развернуты оперативные штабы.