Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области беспилотники атаковали промышленные предприятия - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 18.04.2026 (обновлено: 09:36 18.04.2026)
В Самарской области беспилотники атаковали промышленные предприятия

В Новокуйбышевске и Сызрани беспилотники атаковали промышленные предприятия

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске и Сызрани.
  • По предварительным данным, пострадавших нет.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вражеские БПЛА атаковали промышленные предприятия Новокуйбышевска и Сызрани в Самарской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
"Продолжается атака вражескими БПЛА на Самарскую область. Зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал губернатор в своем канале в Мах.
На месте работают экстренные службы. Развернуты оперативные штабы.
Беспилотник ВСУ упал возле роддома в Самарской области
07:43
 
Самарская область, Новокуйбышевск, Сызрань, Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала