Беспилотник ВСУ упал возле роддома в Самарской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самарской области возле роддома в Новокуйбышевске упал беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
- В здании роддома выбиты стекла, но никто не пострадал.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Уважаемые жители. Сегодня с раннего утра враг атакует Самарскую область средствами БПЛА. Режим угрозы сохраняется", - написал Федорищев в своем канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от роддома в Новокуйбышевске, в здании выбиты стекла. В результате никто не пострадал, дети и пациентки переведены в соседние медучреждения, на месте месте развернут оперативный штаб, уточнил Федорищев.
"В случае обнаружения БПЛА или их элементов, обратитесь по телефону 112. Фото- и видеофиксация БПЛА, последствий их применения запрещены", - заключил он.