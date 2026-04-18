Беспилотник ВСУ упал возле роддома в Самарской области

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"В случае обнаружения БПЛА или их элементов, обратитесь по телефону 112. Фото- и видеофиксация БПЛА, последствий их применения запрещены", - заключил он.