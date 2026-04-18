Глава "Росгосцирка" Беляков: молодые люди стали чаще приходить в цирк

В России растет спрос на цирковые шоу, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Росгосцирка" Сергей Беляков. Во Всемирный день цирка, который в 2026 году отмечается 18 апреля, он рассказал о том, какие крупные цирковые фестивали пройдут в этом году, как продвигается процесс обновления цирков в регионах, а также о росте молодой аудитории и сотрудничестве с зарубежными партнерами. Беседовала Марина Пяткина.

– Сергей Григорьевич, поздравляем вас с переизбранием на пост гендиректора "Росгосцирка". Предстоит много работы, но и многое уже сделано. Расскажите о достигнутых результатах. Ранее вы говорили, что средняя заполняемость залов российских цирков достигла отметки в 76%. Как удалось достичь такого показателя?

– Спасибо за поздравление! Сегодня у нас действительно много планов и амбициозных задач, и мы к этому абсолютно готовы, предыдущие результаты дают нам отличную опору, от которой мы отталкиваемся выше и выше. Например, за последние пять лет средняя заполняемость залов в наших филиалах выросла на 30%, и это не просто статистика – за этими цифрами стоит усердная работа всей команды. Мы обновили программы, пригласили новых артистов, модернизировали площадки и усилили продвижение. Плюс активно взаимодействуем со зрителями: через тематические проекты показываем, что цирк – настоящее искусство, в котором и дети, и взрослые откроют для себя что-то свое. Очень важно, что такой культурный досуг объединяет всю семью независимо от интересов каждого, доставляет радость и дарит незабываемые эмоции.

– Кто сейчас чаще всего посещает цирки, преимущественно дети и их родители? Приходит ли молодежь посмотреть цирковые шоу? Каким вы видите гостя цирков в будущем, какие цели ставите перед собой в этом направлении?

– Цирк любят все без возрастных ограничений! Конечно, главные наши гости – дети с родителями, но мы все чаще видим в зале молодых людей. Молодежь привлекают зрелищность, необычные идеи и свежие форматы. В будущем мы хотим сделать цирк пространством, открытым для каждого, площадкой для самых смелых творческих экспериментов, нам важно, чтобы здесь рождались и воплощались яркие идеи, которые удивят наших любимых зрителей.

– С чего начался новый год для "Росгосцирка"? Какие проекты уже реализованы в новом сезоне, а что еще только предстоит сделать?

– Год для Росгосцирка начался по-настоящему празднично: новогодние гастроли прошли успешно, премьеры состоялись, причем не только в привычных местах, но и в новых регионах России. Продолжаем работать над нашими масштабными проектами – "Счастливая мама", "Цирк на ощупь", "Цирк – детям села" идут полным ходом. Запустили и новый социально-благотворительный проект "Карта добрых дел", с ним мы сможем делать больше добрых дел по всей стране, и главное – четко отслеживать результаты. Наш отдельный повод для гордости – Парад Рекордов ко Всемирному дню цирка. Наши артисты показали высший класс: установили небывалые рекорды и добавили ярких достижений в общую копилку побед "Росгосцирка".

– В конце прошлого года завершилась реконструкция Волгоградского цирка, продолжается обновление филиалов. На каком этапе сейчас эта работа? Какие цирки откроются в ближайшее время? И какие примерные сроки завершения работ?

– Мы очень рады, что в декабре прошлого года завершили реконструкцию Волгоградского цирка, это действительно важное событие и для нашей компании, и для всех жителей региона. Мы не останавливаемся на достигнутом и планомерно обновляем сразу несколько филиалов. За этот масштабный процесс отвечает ППК "Единый заказчик": компания одновременно ведет реконструкцию сразу четырех объектов цирковой инфраструктуры. Всего в работе сейчас девять цирковых зданий. Особенно активно идет модернизация в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, а в Воронеже и Твери работы уже на финальной стадии. Мы делаем все, чтобы как можно скорее открыть двери обновленных цирков для зрителей.

– Есть информация о присоединении к Росгосцирку цирков Донецка и Луганска. Так ли это? Как в целом сейчас ведется работа с новыми регионами РФ? С какими сложностями пришлось столкнуться? Когда цирки Донецка и Луганска начнут участвовать в гастрольном графике Росгосцирка? Будут ли подготовлены новые программы, или зрители увидят уже знакомые постановки?

– Действительно, планируется включение имущественных комплексов Луганского и Донецкого цирков в состав компании "Росгосцирк". В 2026 году цирки станут частью федеральной структуры и начнут регулярную гастрольную деятельность для жителей новых регионов. Несмотря на непростую обстановку в регионе, работа там велась и ведется очень активно. С начала специальной военной операции программы "Росгосцирка" на постоянной основе приезжают в ЛНР и ДНР. В самом начале, еще в 2022 году, нам пришлось столкнуться с логистическими и организационными вызовами, но мы всегда находили решения. С 2022 года более 800 представлений, собравших более одного миллиона зрителей, стали мощным инструментом поддержки жителей новых российских регионов. Можно сказать, что цирки новых регионов уже полноценно участвуют в цирковом конвейере "Росгосцирка", показывая жителям Луганской и Донецкой Республик наши лучшие программы.

– Какие животные выступают в цирках ДНР и ЛНР? Есть ли среди них спасенные с оккупированных территорий?

– В цирках Донецка и Луганска присутствуют номера с собаками, обезьянами, попугаями, тиграми и многими другими животными, они по праву – любимцы публики и визитная карточка компании и российского цирка в целом. Да, мы также особое внимание уделяем животным, спасенным из неблагоприятных условий, их адаптация проходит под чутким контролем лучших специалистов, зрители могут познакомиться с ними, посетив любое наше шоу в новых регионах.

– Что происходит с цирковыми животными-пенсионерами? Они до последнего дня проживают в цирках, или же их отдают в зоопарки?

– Цирковые животные почтенного возраста отправляются на заслуженную пенсию. Передача в зоопарки возможна, но приоритет для нас – сохранение привычной среды обитания. В нашей стране созданы и с успехом работают природные парки, которые с радостью принимают наших четвероногих артистов.

– Ранее вы зафиксировали небывалый бум рождаемости животных. В то же время депутаты обсуждают инициативу о запрете приобретения животных цирками и их стерилизации – каково ваше мнение по этому вопросу? Возможен ли вообще современный цирк без животных?

– Отношение к ограничениям на животных в цирке у меня однозначное: я за ответственность, но не запреты. Мы должны обеспечить максимально комфортные условия для них, чему мы всегда уделяем почти 100% нашего внимания. У нас в стране есть четкие правила содержания животных, все строго регламентировано. Профильные ведомства и ветеринарные службы регулярно проводят проверки, и это гарантирует соблюдение стандартов. А самый честный индикатор – реакция зрителей. Спрос на цирковые шоу растет, и во многом благодаря нашим четвероногим артистам. Люди видят, как артисты взаимодействуют с животными: ласково общаются, хвалят, любят их и те отвечают им взаимностью, морские львы могут даже внезапно поцеловать своих дрессировщиков в щеку, что говорит о теплом, бережном к ним отношении. Да и цирковые животные уже стали частью нашего национального достояния – это та самая изюминка циркового искусства, цирк без них немыслим.

– Говоря о передвижных цирках, депутаты обратились с предложением усилить контроль за их деятельностью: ввести обязательное уведомление Россельхознадзора о календарном плане гастролирования и включить обязательные проверки в каждом регионе. Поддерживаете ли вы эту инициативу? В стране также есть и частные цирки. Как, по вашему мнению, должна регулироваться их работа?

– Полностью поддерживаю, это критически важно для безопасности зрителей и благополучия животных. Вижу наиболее эффективными следующие шаги: сделать максимально прозрачным планирование гастрольного графика и ввести обязательные проверки везде без исключения. Важно создать равные условия для всех участников рынка. Также и частные цирки должны подчиняться тем же правилам, что и государственные. Единые стандарты качества и безопасности – это не просто требование, а залог здоровой конкуренции, которая нужна всем для уверенного развития.

– Народный артист России Эдгард Запашный обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включения цирков в программу "Пушкинская карта". Как вы относитесь к этой инициативе? Какие цирки должны войти в эту программу?

– Предложение Эдгарда Вальтеровича о включении цирков в программу "Пушкинская карта" полностью оправдано – отрасль поддерживает эту инициативу единогласно. Благодаря такому шагу молодежь – наша самая активная и прогрессивная аудитория – сможет чаще ходить в цирк без раздумий о дополнительной статье расходов и ненадолго перенестись в беззаботное детство, где они с родителями завороженно любовались полетом гимнастов в воздухе, впервые видели диких животных своими глазами и получали подарки в виде игрушек и сладкой ваты. Всем необходимо иногда повеселиться от души, вновь почувствовав себя в центре грандиозного праздника. Так мы сделаем цирковое искусство доступнее и поможем ему завоевать еще больше поклонников как современному формату культурного досуга.

– В театрах ведется активная борьба с перекупщиками, во многих учреждениях введена система именных билетов. Сталкиваются ли цирки с подобной проблемой? Если да, то как с этим борются? В какую стоимость сейчас обойдется посещение цирка семьей? Есть ли ценовые различия по регионам?

– Борьба с перекупщиками билетов ведется столько, сколько существует сфера культуры и развлечений. Мы внедрили единую систему учета и контроля продажи билетов, которая создала единое билетное поле на территории всей России. Цены на билеты в цирки системы ФКП "Росгосцирк" формируются, исходя из себестоимости представления с учетом изготовления костюмов, декораций, сложного оборудования, реквизита – его уникальности, а также с учетом экономической ситуации и динамики цен производителей на корма для цирковых животных. Тем не менее в 2022-2023 годах в рамках поддержки цирков новых регионов, когда все вырученные от гастролей средства передавались на развитие Луганского и Донецкого цирков, было принято решение о том, чтобы цена на представления в ЛДНР не превышала символические 250-300 рублей.

– Какие программы "Росгосцирк" планирует представить на международной арене в этом году? Какие страны могут приехать к нам и представить свои цирковые номера?

– В этом году запланированы масштабные программы для международного показа. В частности, после успешных гастролей летом 2025 года и подписания в этом году соглашения с Республикой Абхазия, мы планируем не только большие гастроли, но и ряд новых совместных проектов, направленных на развитие циркового искусства и творческий обмен опытом.

– Как вы оцениваете текущее взаимодействие с зарубежными партнерами? Поддерживается ли коммуникация с западными цирками? Возможны ли в ближайшем будущем гастроли в Европу и нужно ли это России?