Рейтинг@Mail.ru
Умерла французская актриса Натали Бай
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:42 18.04.2026
Умерла французская актриса Натали Бай

Parisien: французская актриса Натали Бай умерла в возрасте 77 лет

© REUTERS / Stephane Mahe
Натали Бай - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© REUTERS / Stephane Mahe
Натали Бай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умерла французская актриса, обладательница четырех премий "Сезар", Натали Бай.
  • Ей было 77 лет.
  • Причиной смерти стала деменция.
ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Французская актриса Натали Бай, обладательница четырех премий "Сезар", скончалась в возрасте 77 лет, пишет в субботу газета Parisien со ссылкой на заявление семьи актрисы.
"Французский кинематограф скорбит. Известная актриса Натали Бай скончалась в возрасте 77 лет", - говорится в публикации.
Как уточняет издание, за свою карьеру актриса получила четыре премии "Сезар", включая две награды за лучшую женскую роль в 1983 и 2006 годах.
По информации газеты, актриса скончалась в своем доме в Париже еще накануне, вечером 17 апреля, однако известно об этом стало только сейчас. С лета прошлого года Бай тяжело болела и состояние здоровья актрисы стало вызывать беспокойство у ее близких. Причиной смерти 77-летней актрисы, согласно заявлению семьи, стала деменция с тельцами Леви.
За свою карьеру Бай работала со многими известными французскими и международными режиссерами, включая Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара, Бертрана Блие, Ксавье Бовуа и Стивена Спилберга.
Министр культуры Франции Катрин Пегар выразила соболезнования семье актрисы в связи с ее смертью и заявила о своем глубоком потрясении этой новостью. Она добавила, что Бай осветила долгую главу в истории французского кино своим талантом и лучезарной личностью.
"Мы очень любили Натали Бай. Ее голос, улыбки и скромность сопровождали последние несколько десятилетий французского кинематографа. (Это - ред.) актриса, которую мы любили, о которой мечтали и с которой росли. Наши мысли с ее семьей и близкими", - написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети Х.
Натали Бай стала известной благодаря своим ролям, в частности, в таких фильмах, как "Американская ночь" (1973), "Равновесие" (1983), "Поймай меня, если сможешь" (2002) и "Молодой лейтенант" (2006). За свои роли в "Равновесии" и "Молодом лейтенанте" она была удостоена премии "Сезар" за лучшую женскую роль (1983, 2006). В 2023 году она вместе со 109 другими видными деятелями искусств Франции подписала открытое письмо, призывающее Макрона внести поправки в закон об уходе за неизлечимо больными.
 
КультураФранцияПарижЭммануэль МакронФрансуа ТрюффоЖан-Люк ГодарНатали Бай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала