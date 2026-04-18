Трамп провел совещание по ситуации в Ормузском проливе, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провёл совещание в Белом доме по ситуации в Ормузском проливе и переговорам с Ираном, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
"Президент Трамп в субботу утром провёл заседание в Ситуационной комнате Белого дома, чтобы обсудить новый виток кризиса в Ормузском проливе и переговоры с Ираном, сообщили два американских чиновника", - пишет издание.
По информации Axios, в совещании приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент. Также присутствовали глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс, спецпосланник Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего входящего и исходящего морского трафика иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
