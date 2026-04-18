В Забайкалье перевернулся автобус с туристами

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. В Забайкальском крае опрокинулся автобус с иностранными гражданами, есть погибший, сообщил региональный главк МЧС России.
"По предварительным данным, один человек погиб на месте, его тело деблокировали спасатели, двенадцать получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", — заявили в ведомстве.
Авария произошла сегодня на 70-м километре ФАД "Чита — Забайкальск". В салоне автобуса находились около 40 человек.
© Фото : Министерства планирования и развития Забайкальского краяАвтобус, опрокинувшийся в Забайкальском крае
