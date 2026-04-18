В Забайкалье перевернулся автобус с туристами

11:37 18.04.2026 (обновлено: 11:57 18.04.2026)
В Забайкалье перевернулся автобус с иностранцами, погиб один человек

© Фото : МЧС Забайкальского края/MAXАвтобус, опрокинувшийся в Забайкальском крае
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 70-м километре ФАД "Чита — Забайкальск" перевернулся автобус с иностранцами.
  • Один человек погиб, 12 получили различные травмы.
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. В Забайкальском крае опрокинулся автобус с иностранными гражданами, есть погибший, сообщил региональный главк МЧС России.
"По предварительным данным, один человек погиб на месте, его тело деблокировали спасатели, двенадцать получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", — заявили в ведомстве.
Авария произошла сегодня на 70-м километре ФАД "Чита — Забайкальск". В салоне автобуса находились около 40 человек.
ПроисшествияЗабайкальский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
