В Севастополе отразили атаку ВСУ

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Атаку ВСУ отразили в Севастополе, сбито 22 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 22 БПЛА. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя - никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в канале на платформе Max.
Ранее он сообщал, что из-за сбитого БПЛА горит резервуар с остатками топлива. Губернатор уточнил, что пожар в резервуаре никак не повлияет на ситуацию со снабжением города топливом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
