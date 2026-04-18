В Севастополе отразили атаку ВСУ
Специальная военная операция на Украине
02:57 18.04.2026
В Севастополе отразили атаку ВСУ

В Севастополе отразили атаку ВСУ, сбито 22 БПЛА

Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе отразили атаку ВСУ, сбито 22 БПЛА.
  • Пострадавших нет, но из-за сбитого БПЛА горит резервуар с остатками топлива, что не повлияет на снабжение города топливом.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Атаку ВСУ отразили в Севастополе, сбито 22 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 22 БПЛА. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя - никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в канале на платформе Max.
Ранее он сообщал, что из-за сбитого БПЛА горит резервуар с остатками топлива. Губернатор уточнил, что пожар в резервуаре никак не повлияет на ситуацию со снабжением города топливом.
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБезопасностьМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
