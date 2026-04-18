Мужчину, напавшего на полицейских в Оренбуржье, заключили под стражу - РИА Новости, 18.04.2026
10:33 18.04.2026 (обновлено: 11:03 18.04.2026)
Мужчину, напавшего на полицейских в Оренбуржье, заключили под стражу

Мужчину, стрелявшего в полицейских в Оренбуржье, заключили под стражу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчину, открывшего огонь по сотрудникам полиции в Оренбургской области, заключили под стражу.
  • Рядового Сергея Бесалаева обвинили в самовольном оставлении части в период мобилизации, посягательстве на жизнь правоохранителей, убийстве и покушении на убийство.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина, открывший огонь по сотрудникам полиции в Оренбургской области, заключен под стражу, сообщил Следственный комитет РФ.
"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении рядового Сергея Бесалаева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 337, статьей 317, пунктом "б" части 2 статьи 105, частью 3 статьи 30, подпунктами "а", "б" части 2 статьи 105 УК РФ (самовольное оставление части в период мобилизации, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийство и покушение на убийство)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.
По данным следствия, 16 апреля 2026 года, сотрудники полиции для задержания Бесалаева, находившегося в федеральном розыске, прибыли в поселок Аккермановка. В ходе задержания Бесалев открыл огонь по полицейским из огнестрельного оружия. В результате один сотрудник погиб, трое получили ранения. После этого фигурант скрылся с места.
"Восемнадцатого апреля апреля 2026 года в результате слаженной работы военных следователей СК России, следователей территориального подразделения СК России, спецподразделений Росгвардии и УФСБ России Оренбургской области, а также оперативных сотрудников полиции фигурант был задержан", - добавили в ведомстве.
По ходатайству военного следователя Бесалаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
ПроисшествияРоссияОренбургская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
