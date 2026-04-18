Мужчину, напавшего на полицейских в Оренбуржье, заключили под стражу

По данным следствия, 16 апреля 2026 года, сотрудники полиции для задержания Бесалаева, находившегося в федеральном розыске, прибыли в поселок Аккермановка. В ходе задержания Бесалев открыл огонь по полицейским из огнестрельного оружия. В результате один сотрудник погиб, трое получили ранения. После этого фигурант скрылся с места.