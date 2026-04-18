СМИ: военные США пострадали в результате встречи с бурым медведем на Аляске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое американских военных пострадали в результате встречи с бурым медведем.
- Инцидент произошел на тренировочной территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
- Военные участвовали в тренировочном мероприятии по ориентированию на местности, когда столкнулись с медведем.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Двое американских военных пострадали в результате встречи с бурым медведем на тренировочной территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где в августе прошлого года прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Двое американских военных получили травмы после того, как столкнулись с бурым медведем на гористой тренировочной местности в Анкоридже... Инцидент произошел в четверг, когда военные участвовали в "тренировочном мероприятии по ориентированию на местности" в Арктик-Вэлли, части тренировочной территории объединенной базы Эльмендорф-Ричардсон", - говорится в сообщении агентства.
О состоянии пострадавших не сообщается. Известно, что они применили слезоточивый газ против дикого зверя.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
