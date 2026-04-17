12:23 17.04.2026 (обновлено: 14:04 17.04.2026)
ВС России взяли под контроль Зыбино

ВС России взяли под контроль село Зыбино в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка войск "Север" освободила село Зыбино в Харьковской области, заявили в Минобороны.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Подразделения Северной группировки войск освободили село Зыбино в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Перед началом штурма военнослужащие зачистили небо от ударных БПЛА, <...> а расчеты беспилотных систем и артиллерии нанесли удары по огневым позициям и подходящим резервам украинских националистов. Закрепившись в селе, военные провели зачистку зданий и подвальных помещений", — рассказали в ведомстве.
Бойцы "Севера" продолжают расширять зону безопасности в Сумской и Харьковской областях и ежедневно оттесняют ВСУ от российской госграницы, отметили в министерстве.
За неделю потери противника в зоне ответственности этой группировки составили более 1085 боевиков, танк, девять ББМ, 83 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 хранилищ снарядов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
