ВС России взяли под контроль Зыбино

"Перед началом штурма военнослужащие зачистили небо от ударных БПЛА, <...> а расчеты беспилотных систем и артиллерии нанесли удары по огневым позициям и подходящим резервам украинских националистов. Закрепившись в селе, военные провели зачистку зданий и подвальных помещений", — рассказали в ведомстве.

За неделю потери противника в зоне ответственности этой группировки составили более 1085 боевиков, танк, девять ББМ, 83 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 хранилищ снарядов и материальных средств.