В Красноярском крае за I квартал 2026 года ввели 375 тысяч кв м жилья

КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Строители за первый квартал 2026 года ввели в строй на территории Красноярского края 375 тысяч квадратных метров жилья, планируется, что всего в рамках нацпроекта в этом году будет построено не менее 1 миллиона квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В первом квартале текущего года в крае построили 375 тыс. кв. метров жилья. От общего количества введённых в эксплуатацию домов индивидуальное жилищное строительство составляет 285 тыс. кв. метров, многоквартирные дома – 90 тыс. кв. метров... В рамках федеральной программы "Жильё" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году в крае планируется построить не менее 1 млн кв. метров жилья", - говорится в сообщении.

По словам главы краевого минстроя Максима Говорушкина, прошлый год стал рекордным для сферы ИЖС, в регионе ввели 765 тысяч квадратных метров. По данным сервисов банков, в 2025 году самой востребованной категорией среди нишевых ипотечных кредитов стало приобретение земельных участков, – больше 30%.

"Также с прошлого года для защиты денежных средств людей внесены изменения в федеральное законодательство о долевом строительстве, разрешено привлекать средства граждан для комплексной застройки частными домами, а также введён механизм подряда с использованием эскроу-счетов", - отметил Говорушкин.

С марта 2025 года вступил в силу федеральный закон №186-ФЗ "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу", который регулирует использование безопасного механизма при строительстве частных домов.