В Красноярском крае за I квартал 2026 года ввели 375 тысяч кв м жилья
06:48 17.04.2026
В Красноярском крае за квартал ввели 375 тысяч квадратных метров жилья

В Красноярском крае за квартал ввели 375 тысяч квадратных метров жилья

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Красноярск
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Строители за первый квартал 2026 года ввели в строй на территории Красноярского края 375 тысяч квадратных метров жилья, планируется, что всего в рамках нацпроекта в этом году будет построено не менее 1 миллиона квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
"В первом квартале текущего года в крае построили 375 тыс. кв. метров жилья. От общего количества введённых в эксплуатацию домов индивидуальное жилищное строительство составляет 285 тыс. кв. метров, многоквартирные дома – 90 тыс. кв. метров... В рамках федеральной программы "Жильё" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году в крае планируется построить не менее 1 млн кв. метров жилья", - говорится в сообщении.
По словам главы краевого минстроя Максима Говорушкина, прошлый год стал рекордным для сферы ИЖС, в регионе ввели 765 тысяч квадратных метров. По данным сервисов банков, в 2025 году самой востребованной категорией среди нишевых ипотечных кредитов стало приобретение земельных участков, – больше 30%.
"Также с прошлого года для защиты денежных средств людей внесены изменения в федеральное законодательство о долевом строительстве, разрешено привлекать средства граждан для комплексной застройки частными домами, а также введён механизм подряда с использованием эскроу-счетов", - отметил Говорушкин.
С марта 2025 года вступил в силу федеральный закон №186-ФЗ "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу", который регулирует использование безопасного механизма при строительстве частных домов.
По закону деньги граждан на протяжении всего строительства дома будут размещаться на счете эскроу и станут доступны подрядчику только после завершения работ и регистрации права собственности заказчика на построенный дом. В свою очередь, подрядные организации должны раскрывать информацию о своей деятельности: об организации, о предлагаемых к строительству проектах домов и заключённых договорах подряда, включая сведения об их сроках и своевременности исполнения.
