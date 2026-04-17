Рейтинг@Mail.ru
Зеленский устроил истерику из-за России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 17.04.2026 (обновлено: 00:00 18.04.2026)
Зеленский устроил истерику из-за России

Зеленский пожаловался, что США могут ослабить давление на Россию из-за Ирана

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу возможного изменения отношения США к украинскому конфликту из-за войны в Иране.
  • Он пожаловался на потенциальную нехватку оружия для Киева, особенно средств ПВО, из-за ситуации на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский испугался перемен в отношении США к украинскому конфликту из-за войны в Иране, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за войны России против Украины. <…> США могут ослабить давление на нее (Россию. — Прим. ред.)", — пожаловался он.
Зеленский посетовал, что это, в свою очередь, может привести к нехватке оружия для Киева, особенно средств ПВО.
Ранее глава киевского режима в интервью телеканалу ZDF выразил недовольство негативным влиянием войны США с Ираном на мирные усилия и поставки оружия, заявив, что у Вашингтона "нет времени на Украину". Он отметил, что Германия оказывает его стране больше помощи, чем Соединенные Штаты.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреРоссияСШАИранВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала