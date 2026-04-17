Зеленский устроил истерику из-за России

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский испугался перемен в отношении США к украинскому конфликту из-за войны в Иране, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский посетовал, что это, в свою очередь, может привести к нехватке оружия для Киева, особенно средств ПВО.
Ранее глава киевского режима в интервью телеканалу ZDF выразил недовольство негативным влиянием войны США с Ираном на мирные усилия и поставки оружия, заявив, что у Вашингтона "нет времени на Украину". Он отметил, что Германия оказывает его стране больше помощи, чем Соединенные Штаты.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.