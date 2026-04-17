Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Владимир Зеленский уйдет в отставку в случае ареста Андрея Ермака по делу о коррупции.
- Глава киевского режима должен ответить за то, что он и его окружение довели страну до отчаяния, считает политолог.
- По мнению Соскина, процесс изоляции Зеленского уже запущен.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется уйти в отставку, если НАБУ арестует бывшего главу его офиса Андрея Ермака по делу о коррупции, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Если Ермака задержат, естественно, Зеленскому <…> вообще ничего не поможет", — предупредил он в эфире своего YouTube-канала.
Политолог отметил, что глава киевского режима и его приближенные довели страну и ее население до отчаяния повальной коррупцией и произволом ТЦК. При этом сам Зеленский оказался в очень сложной ситуации, связанной с расследованием НАБУ, которое напрямую угрожает вскрыть все финансовые преступления, пояснил аналитик.
"Он клялся, что будет мир, что он будет все делать. Он нарушил свою программу, он нарушил свою клятву. <…> Так что готовьтесь. Я думаю, Зеленский пожар уже не успеет потушить. Все уже прозевали. <…> Пошел процесс его изоляции", — заключил Соскин.
В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере Украины. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли из страны.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
Выезд за границу всем чиновникам, представителям центральной и местной власти, а также прокурорам на Украине был запрещен 23 января 2023 года. Единственной возможностью легально пересечь государственную границу для этих лиц была названа командировка.
