В Киеве назвали день, когда Зеленский уйдет в отставку

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется уйти в отставку, если НАБУ арестует бывшего главу его офиса Андрея Ермака по делу о коррупции, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

« "Если Ермака задержат, естественно, Зеленскому <…> вообще ничего не поможет", — предупредил он в эфире своего YouTube-канала.

Политолог отметил, что глава киевского режима и его приближенные довели страну и ее население до отчаяния повальной коррупцией и произволом ТЦК. При этом сам Зеленский оказался в очень сложной ситуации, связанной с расследованием НАБУ , которое напрямую угрожает вскрыть все финансовые преступления, пояснил аналитик.

« "Он клялся, что будет мир, что он будет все делать. Он нарушил свою программу, он нарушил свою клятву. <…> Так что готовьтесь. Я думаю, Зеленский пожар уже не успеет потушить. Все уже прозевали. <…> Пошел процесс его изоляции", — заключил Соскин

В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере Украины . Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли из страны.

Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.