Краткий пересказ от РИА ИИ
- Западные страны вмешиваются в работу Международного суда ООН, пытаясь заставить его вынести антироссийские решения, считает Мария Захарова.
- По ее словам, 33 государства заявили о вступлении в дело по Конвенции о геноциде фактически на стороне Киева, но эти старания повлиять на суд провалились, и обвинения против Москвы отвергли.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Страны Запада вмешиваются в судопроизводство в попытке заставить Международный суд ООН вынести антироссийские решения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что 33 государства заявили о вступлении в росийско-украинское дело по Конвенции о геноциде фактически на стороне Киева, но эта попытка надавить на Суд провалилась, а ложные обвинения против России были отвернуты.
"Попытки давления на Суд провалились. Ложные обвинения против Российской Федерации в якобы "государственном терроризме", "финансировании терроризма", "расовой дискриминации", нарушении Конвенции о геноциде были Судом отвергнуты", - подчеркнула Захарова.
Украина 26 февраля 2022 года после начала российской спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касалось конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Позднее МИД РФ сообщил, что суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по разбирательству в рамках конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, отметив, что попытки Запада использовать против России "юридическое оружие" вновь провалились.
