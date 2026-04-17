Она отметила, что 33 государства заявили о вступлении в росийско-украинское дело по Конвенции о геноциде фактически на стороне Киева, но эта попытка надавить на Суд провалилась, а ложные обвинения против России были отвернуты.

Украина 26 февраля 2022 года после начала российской спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касалось конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Позднее МИД РФ сообщил, что суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по разбирательству в рамках конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, отметив, что попытки Запада использовать против России "юридическое оружие" вновь провалились.