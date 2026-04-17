МЧС назвало главные причины возможных взрывов баллонов со сжиженным газом

Краткий пересказ от РИА ИИ МЧС России предупреждает, что заполнение баллона сжиженным газом более чем на три четверти от его объема может привести к взрыву.

Главными причинами взрывов сжиженного газа являются падение баллонов, неправильная транспортировка, хранение и эксплуатация, а также износ газового оборудования.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Заполнение баллона сжиженным газом более чем на три четверти от его объема может привести к взрыву, предупреждает МЧС России.

"Причины взрывов сжиженного газа: падение баллонов, неправильная транспортировка, неправильное хранение и эксплуатация, заполнение баллона больше чем на 3/4 объема", - говорится в памятке министерства по правилам поведения при опасности утечки газа.

Согласно памятке, главными причинами взрыва метана являются износ газового оборудования и нарушение правил его эксплуатации.

Как стало ранее известно из памятки МЧС , главными признаками бытового газа, который полностью не сгорает в процессе приготовления пищи и представляет серьезную опасность для человека, является пламя красного или желтого цвета: в таком случае надо сразу же выключить плиту и вызвать газовую службу.