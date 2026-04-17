Рейтинг@Mail.ru
Кировская область примет участие в выставке "Иннопром" в Узбекистане
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
11:51 17.04.2026
Кировская область примет участие в выставке "Иннопром" в Узбекистане

Соколов возглавит кировскую делегацию на выставке "Иннопром" в Узбекистане

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиАлександр Соколов
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Александр Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Кировская область представит свой промышленный, экономический и туристический потенциал на 6-й Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане с 20 по 22 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.
Делегацию Кировской области возглавит губернатор Александр Соколов, который примет участие в сессии Национального центра "Россия" "Диалог поколений: от народных промыслов к культуре потребления".
"Для расширения сотрудничества со странами Центральной Азии будет работать стенд Кировской области. Экспозиция выполнена в современном стиле с элементами минимализма, подчёркивающими инновационный и динамичный характер региона. Основная идея экспозиции — продемонстрировать промышленный, технологический и инвестиционный потенциал Кировской области, её готовность к сотрудничеству с партнёрами из стран Центральной Азии", - говорится в сообщении.
На стенде будут представлены новейшие разработки в области металлургии, машиностроения, станкостроения, производства оборудования и технических средств, IT-технологий, пожаротушения от 13 промышленных предприятий региона, таких как Омутнинский металлургический завод, "Кирскабель", "Кировский компрессор", "Синаптик" и других.
"В рамках деловой программы запланированы встречи с генеральным директором АО "Российский экспортный центр" Вероникой Никишиной, торговым представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым, генеральным директором ООО "Silkway CA" Данияром Тиесовым, хокимами Ташкентской области Зойиром Мирзаевым, Самаркандской области Адизом Бобоевым, знакомство с работой ряда сельскохозяйственных предприятий", - отмечается в сообщении.
На стенде Национального центра "Россия" пройдут мастер-классы по росписи Дымковской игрушки из Кировской области от ведущей мастерицы, члена Союза художников России Ларисы Ушаковой.
"Дымковская игрушка - известный промысел, настоящее культурное достояние России. Барыни, индюки, свистульки расписываются яркими цветами: красным, желтым, синим, зеленым. Каждая фигурка — авторская работа, без повторов и шаблонов. Узнаваемая дымковская палитра украсила в декабре 2025 года ГУМ и каток на Красной площади в Москве", - сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.
Кировская областьАлександр СоколовУзбекистанВыставкиПромышленность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала