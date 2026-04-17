Кировская область примет участие в выставке "Иннопром" в Узбекистане

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Кировская область представит свой промышленный, экономический и туристический потенциал на 6-й Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане с 20 по 22 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Делегацию Кировской области возглавит губернатор Александр Соколов, который примет участие в сессии Национального центра "Россия" "Диалог поколений: от народных промыслов к культуре потребления".

"Для расширения сотрудничества со странами Центральной Азии будет работать стенд Кировской области. Экспозиция выполнена в современном стиле с элементами минимализма, подчёркивающими инновационный и динамичный характер региона. Основная идея экспозиции — продемонстрировать промышленный, технологический и инвестиционный потенциал Кировской области, её готовность к сотрудничеству с партнёрами из стран Центральной Азии", - говорится в сообщении.

На стенде будут представлены новейшие разработки в области металлургии, машиностроения, станкостроения, производства оборудования и технических средств, IT-технологий, пожаротушения от 13 промышленных предприятий региона, таких как Омутнинский металлургический завод, "Кирскабель", "Кировский компрессор", "Синаптик" и других.

"В рамках деловой программы запланированы встречи с генеральным директором АО "Российский экспортный центр" Вероникой Никишиной, торговым представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым, генеральным директором ООО "Silkway CA" Данияром Тиесовым, хокимами Ташкентской области Зойиром Мирзаевым, Самаркандской области Адизом Бобоевым, знакомство с работой ряда сельскохозяйственных предприятий", - отмечается в сообщении.

На стенде Национального центра "Россия" пройдут мастер-классы по росписи Дымковской игрушки из Кировской области от ведущей мастерицы, члена Союза художников России Ларисы Ушаковой.