Волонтер анонсировал выезд на место исчезновения Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники различных служб планируют в мае выезд на место исчезновения в красноярской тайге семьи Усольцевых, чтобы оценить, позволяют ли условия возобновить активную фазу поисков, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
"В мае сотрудники СК, полиции и спасатели планируют выезд на место, чтобы оценить возможности продолжения активной фазы поиска. По итогам станет ясно, в каком формате к активной фазе поиска смогут подключиться добровольцы", - сказала собеседница агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
