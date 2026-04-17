Рейтинг@Mail.ru
Волонтер анонсировал выезд на место исчезновения Усольцевых
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 17.04.2026 (обновлено: 02:34 17.04.2026)
Волонтер анонсировал выезд на место исчезновения Усольцевых

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае сотрудники СК, полиции и спасатели планируют выезд на место исчезновения семьи Усольцевых, чтобы оценить возможности продолжения активной фазы поиска.
  • По итогам оценки станет ясно, в каком формате к активной фазе поиска смогут подключиться добровольцы
КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники различных служб планируют в мае выезд на место исчезновения в красноярской тайге семьи Усольцевых, чтобы оценить, позволяют ли условия возобновить активную фазу поисков, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
"В мае сотрудники СК, полиции и спасатели планируют выезд на место, чтобы оценить возможности продолжения активной фазы поиска. По итогам станет ясно, в каком формате к активной фазе поиска смогут подключиться добровольцы", - сказала собеседница агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
Поисковики рассказали, можно ли найти следы семьи Усольцевых
13 апреля, 04:29
 
Красноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала