Генерала ВСУ, убивавшего жителей Донбасса, назначили командиром ОК "Восток"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генерала ВСУ Виктора Николюка, причастного к убийствам мирных жителей Донбасса, назначили новым командующим оперативного командования "Восток".
- Николюк с 2017 года был начальником 169-го учебного центра "Десна", а в октябре 2021 года его назначили командующим ОК "Север".
- Главнокомандующие ВСУ Валерий Залужный и Александр Сырский были не удовлетворены деятельностью Николюка, и его освободили от должности командующего ОК "Север" и перевели на штабную работу.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинский генерал Виктор Николюк, причастный к убийствам мирных жителей Донбасса, назначен новым командующим оперативного командования "Восток" ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Новым командующим ОК "Восток" ВСУ назначен генерал Виктор Николюк. Украинский "офицер" принимал активное участие в АТО (так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе - ред.) - убийства мирных жителей Донбасса позволили ему сравнительно рано, в 41 год, дослужиться до генеральского звания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Николюк с 2017 года был начальником 169-го учебного центра "Десна". В октябре 2021 года был назначен командующим ОК "Север" и отвечал в 2022 году за построение обороны ВСУ в Киевской и Черниговской областях. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а затем и Александр Сырский не были удовлетворены деятельностью Николюка, которого освободили от занимаемой должности и перевели на штабную работу.
Силовик отметил, что новый командующий ОК "Восток" содержит порядка шести личных помощников, несколько советников, собственную пресс-службу и службу безопасности.
