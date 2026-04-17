При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали два человека

08:38 17.04.2026 (обновлено: 08:47 17.04.2026)
При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали два мирных жителя

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали два мирных жителя.
  • В селе Архангельском мужчина получил минно-взрывную травму, его состояние оценивается как тяжелое.
  • В Мелихово раненой женщине оказали помощь и отправили ее на амбулаторное лечение.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области, кроме того, атаке дрона подверглись коммерческий объект и автобус, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Ночью из Шебекинской ЦРБ в отделение реанимации городской больницы номер 2 города Белгорода бригадой скорой доставлен мужчина, пострадавший в результате обстрела в селе Архангельское... В Корочанском округе в селе Мелихово при сбитии вражеского беспилотника женщина получила минно-взрывную травму и баротравму", - написал глава региона в своем канале на платформе Мах.
ПВО ночью уничтожила 62 украинских беспилотника
Вчера, 07:27
Отмечается, что мужчине диагностировали минно-взрывную травму, ранения грудной клетки и живота, а также перелом ребра, его состояние оценивается как тяжёлое. Вся необходимая помощь оказывается.
Женщине оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.
Кроме того, в городе Шебекино коммерческий объект подвергся атаке дрона. Повреждены фасад и остекление торгового помещения и оборудование.
Также в селе Никольское Белгородского округа беспилотник нанёс удар по автобусу. Водитель успел выскочить из автомобиля. Транспортное средство уничтожено огнём.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородАрхангельскоеВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
