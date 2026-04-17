При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали два мирных жителя.
- В селе Архангельском мужчина получил минно-взрывную травму, его состояние оценивается как тяжелое.
- В Мелихово раненой женщине оказали помощь и отправили ее на амбулаторное лечение.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области, кроме того, атаке дрона подверглись коммерческий объект и автобус, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Ночью из Шебекинской ЦРБ в отделение реанимации городской больницы номер 2 города Белгорода бригадой скорой доставлен мужчина, пострадавший в результате обстрела в селе Архангельское... В Корочанском округе в селе Мелихово при сбитии вражеского беспилотника женщина получила минно-взрывную травму и баротравму", - написал глава региона в своем канале на платформе Мах.
Отмечается, что мужчине диагностировали минно-взрывную травму, ранения грудной клетки и живота, а также перелом ребра, его состояние оценивается как тяжёлое. Вся необходимая помощь оказывается.
Женщине оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.
Кроме того, в городе Шебекино коммерческий объект подвергся атаке дрона. Повреждены фасад и остекление торгового помещения и оборудование.
Также в селе Никольское Белгородского округа беспилотник нанёс удар по автобусу. Водитель успел выскочить из автомобиля. Транспортное средство уничтожено огнём.
