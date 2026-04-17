МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Заградотряды Нацгвардии Украины не дают подразделениям ВСУ покинуть позиции у села Зыбино в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Попытки бегства отдельных групп 113-й отдельной бригады территориальной обороны пресекаются", — сказал собеседник агентства.
При этом украинские боевики несут колоссальные потери и испытывают нехватку припасов, добавил он.
В Харьковской области действуют группировки "Север" и "Запад". За сутки совокупные потери противника на этом участке фронта составили: до 335 военных, две ББМ, 29 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция РЭБ, девять складов снарядов.
