ВСУ испытывают дефицит бойцов спецподразделений на фронте, заявил Алаудинов

КУРСК, 17 апр - РИА Новости. ВСУ испытывают дефицит квалифицированных бойцов спецподразделений на фронте, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Командир спецназа "Ахмат" пояснил, что основной костяк украинских спецподразделений, который был подготовлен в начале конфликта, давно израсходован, а новых серьезно подготовленных специалистов немного.
"Конечно, разница ощущается именно в спецподразделениях того периода, когда мы с ними начинали воевать, и нынешний период. Она очень большая. Сразу видно, что они (ВСУ - ред.) пытаются максимально готовить эти подразделения, но тают на глазах их специалисты, которые имеют какой бы то ни было серьезный боевой опыт", - подчеркнул Алаудинов.
По его мнению, чем дольше ВСУ будут воевать, тем хуже будет качество подготовки их бойцов спецподразделений.