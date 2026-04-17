Рейтинг@Mail.ru
ВСУ испытывают дефицит бойцов спецподразделений на фронте, заявил Алаудинов - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 17.04.2026
ВСУ испытывают дефицит бойцов спецподразделений на фронте, заявил Алаудинов

РИА Новости: ВСУ испытывают дефицит бойцов спецподразделений на фронте

© REUTERS / Alina SmutkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ испытывают дефицит квалифицированных бойцов спецподразделений на фронте, заявил Апти Алаудинов.
  • Основной костяк украинских спецподразделений, подготовленный в начале конфликта, давно израсходован.
  • По мнению Алаудинова, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем хуже будет качество подготовки бойцов спецподразделений ВСУ.
КУРСК, 17 апр - РИА Новости. ВСУ испытывают дефицит квалифицированных бойцов спецподразделений на фронте, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
"Конечно, если они (ВСУ - ред.) планируют какие-то серьезные мероприятия... они туда перебрасывают свои специализированные подразделения. Но в данном случае у них большие проблемы", - сообщил Алаудинов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Командир спецназа "Ахмат" пояснил, что основной костяк украинских спецподразделений, который был подготовлен в начале конфликта, давно израсходован, а новых серьезно подготовленных специалистов немного.
"Конечно, разница ощущается именно в спецподразделениях того периода, когда мы с ними начинали воевать, и нынешний период. Она очень большая. Сразу видно, что они (ВСУ - ред.) пытаются максимально готовить эти подразделения, но тают на глазах их специалисты, которые имеют какой бы то ни было серьезный боевой опыт", - подчеркнул Алаудинов.
По его мнению, чем дольше ВСУ будут воевать, тем хуже будет качество подготовки их бойцов спецподразделений.
Специальная военная операция на УкраинеАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала