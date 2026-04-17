ВСУ испытывают дефицит бойцов спецподразделений на фронте, заявил Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат" пояснил, что основной костяк украинских спецподразделений, который был подготовлен в начале конфликта, давно израсходован, а новых серьезно подготовленных специалистов немного.

"Конечно, разница ощущается именно в спецподразделениях того периода, когда мы с ними начинали воевать, и нынешний период. Она очень большая. Сразу видно, что они (ВСУ - ред.) пытаются максимально готовить эти подразделения, но тают на глазах их специалисты, которые имеют какой бы то ни было серьезный боевой опыт", - подчеркнул Алаудинов.