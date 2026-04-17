ВСУ маскируют самодельные мины под конфеты и энергетики, рассказал морпех

ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под коробки с конфетами и банки энергетика, рассказал РИА Новости снайпер соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Файтер".

По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады морской пехоты, самодельные мины маскируются под бытовые предметы.

"Противник применяет самодельные мины, замаскированные под банку энергетика, магазин от автомата, пачки конфет или шоколад", - отметил он.

Боец подчеркнул, что такие предметы могут привлекать внимание.