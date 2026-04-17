ВСУ маскируют самодельные мины под конфеты и энергетики, рассказал морпех - РИА Новости, 17.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:11 17.04.2026
ВСУ маскируют самодельные мины под конфеты и энергетики, рассказал морпех

Украинские военные - 17.04.2026
Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Снайпер соединения морской пехоты с позывным «Файтер» рассказал, что ВСУ используют самодельные мины.
  • Самодельные мины замаскированы под бытовые предметы, такие как коробки с конфетами, банки энергетика, магазин от автомата, пачки конфет или шоколад.
  • По словам «Файтера», такие предметы могут привлекать внимание и использоваться как психологический удар.
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под коробки с конфетами и банки энергетика, рассказал РИА Новости снайпер соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Файтер".
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады морской пехоты, самодельные мины маскируются под бытовые предметы.
"Противник применяет самодельные мины, замаскированные под банку энергетика, магазин от автомата, пачки конфет или шоколад", - отметил он.
Боец подчеркнул, что такие предметы могут привлекать внимание.
"Самое то, что хочется человеку, но не может себе этого позволить на боевых задачах. Специально такие делают, как психологический удар", - пояснил "Файтер".
