03:42 17.04.2026
Беженец из ДНР подозревает ВСУ в убийстве своих друзей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беженец из поселка Владимировка в ДНР Николай Шевченко подозревает украинских военных в убийстве троих мирных жителей.
  • По словам Николая Шевченко, он обнаружил тела своих друзей с огнестрельными ранениями в спальне их дома.
  • Николай Шевченко считает, что убийство могли совершить располагавшиеся рядом украинские военные, а причиной мог стать призывной возраст погибших и их попытка скрыться от принудительной мобилизации.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Беженец из поселка Владимировка в ДНР Николай Шевченко в беседе с РИА Новости рассказал, что подозревает украинских военных в убийстве троих мирных жителей, с которыми он дружил.
По его словам, он регулярно приезжал в гости к своим друзьями во Владимировке, но в какой-то момент они перестали выходить на связь. Тогда он решил приехать к ним домой.
"Пришли, а они лежат трое в спальне. Увидел троих друзей убитых, три трупа с огнестрельными ранениями", - сказал Шевченко.
Он уточнил, что на тот момент российских войск еще не было в селе, а совершить убийство могли только располагавшиеся рядом украинские военные.
По словам беженца, причиной убийства могло стать то, что погибшие были призывного возраста и скрывались от принудительной мобилизации в украинскую армию.
