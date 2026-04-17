Беженец из ДНР подозревает ВСУ в убийстве своих друзей

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Беженец из поселка Владимировка в ДНР Николай Шевченко в беседе с РИА Новости рассказал, что подозревает украинских военных в убийстве троих мирных жителей, с которыми он дружил.

По его словам, он регулярно приезжал в гости к своим друзьями во Владимировке, но в какой-то момент они перестали выходить на связь. Тогда он решил приехать к ним домой.

"Пришли, а они лежат трое в спальне. Увидел троих друзей убитых, три трупа с огнестрельными ранениями", - сказал Шевченко.

Он уточнил, что на тот момент российских войск еще не было в селе, а совершить убийство могли только располагавшиеся рядом украинские военные.