Краткий пересказ от РИА ИИ
- Концентрация витамина D в организме снижается к весне из-за большого расхода запасов в зимний период.
- Нехватка витамина D может привести к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и более затяжному течению простудных заболеваний.
- Определить, отклоняется ли показатель витамина D от нормы, можно только лабораторно.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Концентрация витамина D в организме снижается к весне из-за большого расхода запасов в зимний период, сообщила врач-превентолог Вера Сережина.
"К весне концентрация витамина D у многих снижается именно в тот момент, когда сохраняется высокая заболеваемость респираторными инфекциями. При его нехватке чаще отмечаются повышенная утомляемость, снижение работоспособности и более затяжное течение простудных заболеваний. За зиму организм расходует запасы, депонированные в жировой ткани и печени, и к весне они могут быть существенно истощены", - сказала информационному порталу РИАМО Сережина.
По ее словам, понять, действительно ли показатель отклоняется от нормы, можно только лабораторно. Оптимальная тактика - выполнить анализ крови и ориентироваться на полученные значения.
Ученый рассказал, какого витамина не хватает в конце зимы
20 февраля, 08:22