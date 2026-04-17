Врач назвала причину снижения витамина D к весне

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Концентрация витамина D в организме снижается к весне из-за большого расхода запасов в зимний период, сообщила врач-превентолог Вера Сережина.

По ее словам, понять, действительно ли показатель отклоняется от нормы, можно только лабораторно. Оптимальная тактика - выполнить анализ крови и ориентироваться на полученные значения.