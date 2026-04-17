Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала причину снижения витамина D к весне
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 17.04.2026
Врач назвала причину снижения витамина D к весне

Сережина: витамин D снижается к весне из-за большого расхода запасов зимой

© Associated Press MStudioImages — Прием витамина D
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концентрация витамина D в организме снижается к весне из-за большого расхода запасов в зимний период.
  • Нехватка витамина D может привести к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и более затяжному течению простудных заболеваний.
  • Определить, отклоняется ли показатель витамина D от нормы, можно только лабораторно.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Концентрация витамина D в организме снижается к весне из-за большого расхода запасов в зимний период, сообщила врач-превентолог Вера Сережина.
"К весне концентрация витамина D у многих снижается именно в тот момент, когда сохраняется высокая заболеваемость респираторными инфекциями. При его нехватке чаще отмечаются повышенная утомляемость, снижение работоспособности и более затяжное течение простудных заболеваний. За зиму организм расходует запасы, депонированные в жировой ткани и печени, и к весне они могут быть существенно истощены", - сказала информационному порталу РИАМО Сережина.
По ее словам, понять, действительно ли показатель отклоняется от нормы, можно только лабораторно. Оптимальная тактика - выполнить анализ крови и ориентироваться на полученные значения.
Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала