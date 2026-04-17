Онлайн-кинотеатры начали предупреждать россиян о включенном VPN

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские онлайн-кинотеатры - "Кион", "Иви", Premier, Start, Okko и "Кинопоиск" - начали предупреждать пользователей об ограничениях в работе при использовании VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, большинство из них не работает при включенном VPN, обратило внимание РИА Новости.

Так, приложение "Кион" при входе просит пользователей проверить, выключен ли VPN и сообщает, что "если он работает, фильмы и сериалы могут быть недоступны или воспроизводиться с ошибками". Start вслед за "Кионом" осведомляет о недоступности части контента при включенном VPN. Приложение рекомендует отключить сервис обхода блокировок и обновить страницу, "чтобы смотреть все без ограничений".

При входе в приложение "Иви" выдается предупреждение о том, что часть каталога недоступна. А Wink сообщает, что не работает при включенном VPN и рекомендует пользователям отключить VPN или Proxy и обновить страницу.

В свою очередь онлайн-кинотеатр Premier при входе выдает плашку: "VPN лучше выключить. Отключите его и обновите страницу. Ваши данные будут в безопасности", а " Кинопоиск " пишет - "Что-то пошло не так. Возможно, вам нужно выключить VPN".

Кроме того, почтовые сервисы также начали предупреждать пользователей о включенном VPN. Так, например, "Яндекс Почта" выдает плашку: "Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится из-за действующих ограничений".

Ранее в апреле ряд популярных в России онлайн-сервисов, включая приложения ритейлеров, маркетплейсов, заведений общественного питания, таких как Wildberries , "Шоколадница" и "Иль дэ Ботэ", а также операторы связи - МТС , " Мегафон " и " Билайн " - начали предупреждать своих пользователей о включенном VPN.