ВСУ за неделю потеряли более 1555 боевиков в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" продвинулись за неделю вглубь обороны ВСУ, уничтожили более 1555 боевиков противника, два танка, 26 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", говорится в сводке военного ведомства.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1555 военнослужащих, два танка, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей и три артиллерийских орудия", - сообщило Минобороны.
Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств, отметило МО РФ.
22 июня 2022, 17:18