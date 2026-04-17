ВСУ за неделю потеряли более 1555 боевиков в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" продвинулись за неделю вглубь обороны ВСУ, уничтожили более 1555 боевиков противника, два танка, 26 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1555 военнослужащих, два танка, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей и три артиллерийских орудия", - сообщило Минобороны.