Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ промыли после зимы
16:50 17.04.2026 (обновлено: 14:41 20.04.2026)
Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ промыли после зимы

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Промывка фонтана "Золотой колос" на ВДНХ
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Промывка фонтана "Золотой колос" на ВДНХ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ в Москве промыли после зимы, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.
"Промыли фонтан "Золотой колос" на #ВДНХ после зимы", - говорится в сообщении в канале на платформе Max.
Уточняется, что с помощью аппарата высокого давления специалисты очистили фигуру фонтана, декоративные элементы и гранитный постамент гидросооружения.
"Мозаики из смальты протерли вручную мягкими щетками. Для очистки верхней части фонтана привлекли промышленных альпинистов", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в работах была задействована бригада из 4 человек и спецтехника.
Подготовка фонтана в парке Северного речного вокзала в Москве к новому сезону - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В парке Северного речного вокзала Москвы подготовили к запуску два фонтана
16 апреля, 15:00
 
