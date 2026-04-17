Фонтан «Золотой колос» на ВДНХ промыли после зимы

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ в Москве промыли после зимы, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.
Уточняется, что с помощью аппарата высокого давления специалисты очистили фигуру фонтана, декоративные элементы и гранитный постамент гидросооружения.
"Мозаики из смальты протерли вручную мягкими щетками. Для очистки верхней части фонтана привлекли промышленных альпинистов", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в работах была задействована бригада из 4 человек и спецтехника.