"Это чудовищно": на Западе ужаснулись заявлению Генштаба Бельгии об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
19:53 17.04.2026
"Это чудовищно": на Западе ужаснулись заявлению Генштаба Бельгии об Украине

Кошкович осудил слова главы штаба Бельгии о поддержке ЕС Украины ценой ее крови

Фредерик Вансина. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Заявление начальника вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансины о поддержке Киева со стороны Евросоюза ценой крови украинцев вызывает серьезные опасения, написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Это чудовищно во многих отношениях, и все нюансы просто не поддаются объяснению. Бесчувственное пренебрежение к человеческой жизни поражает", — высказался он.
По мнению аналитика, Европе следует задать себе вопрос, что подумает российский лидер Владимир Путин, услышав это.
В пятницу начальник вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина признал в интервью газете Soir, что ЕС поддерживает Украину, чтобы затянуть конфликт ценой ее крови. Он также призвал население ЕС готовиться к финансовым жертвам под предлогом мнимой угрозы со стороны России.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с Москвой до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию.
