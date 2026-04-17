МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Заявление начальника вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансины о поддержке Киева со стороны Евросоюза ценой крови украинцев вызывает серьезные опасения, написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Это чудовищно во многих отношениях, и все нюансы просто не поддаются объяснению. Бесчувственное пренебрежение к человеческой жизни поражает", — высказался он.
По мнению аналитика, Европе следует задать себе вопрос, что подумает российский лидер Владимир Путин, услышав это.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с Москвой до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию.