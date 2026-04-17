Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 17.04.2026
Украинка попыталась вывезти за границу радиоактивные доллары

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданка Украины пыталась ввезти в Польшу радиоактивные доллары.
  • Уровень излучения от одной из стодолларовых купюр превышал норму в 1905 раз.
  • Женщине отказали во въезде в Польшу
ВАРШАВА, 17 апр - РИА Новости. Гражданка Украины пыталась ввезти в Польшу радиоактивные доллары, уровень излучения от которых превышал норму почти в две тысячи раз, сообщил РИА Новости представитель Пограничной стражи республики.
"В ходе обычной процедуры контроля на пограничном переходе "Медыка" сотрудники Пограничной стражи выявили гражданку Украины 54 лет. С собой у нее были доллары в сумме около 10 тысяч", - рассказал собеседник агентства. Женщина пояснила, что на эти деньги она намеревалась купить в Польше автомобиль.
По его словам, во время прохождения через радиометрический сканер данное оборудование подало сигнал тревоги, означающий превышение уровня радиоактивного излучения.
"В результате проверки выяснилось, что источником излучения была одна из стодолларовых купюр. По данным измерения оказалось, что излучение в 1905 раз превышает естественный фон", - рассказал представитель Погранстражи.
Пограничники поместили банкноту в специальный контейнер и связались с Государственным агентством по атомной энергетике.
После консультаций с компетентными службами украинке было отказано во въезде в Польшу. В Погранстраже уточнили, что женщину отправили обратно на Украину, вернув ей радиоактивные деньги.
В миреУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала