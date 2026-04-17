Украинка попыталась вывезти за границу радиоактивные доллары

Женщине отказали во въезде в Польшу

ВАРШАВА, 17 апр - РИА Новости. Гражданка Украины пыталась ввезти в Польшу радиоактивные доллары, уровень излучения от которых превышал норму почти в две тысячи раз, сообщил РИА Новости представитель Пограничной стражи республики.

"В ходе обычной процедуры контроля на пограничном переходе "Медыка" сотрудники Пограничной стражи выявили гражданку Украины 54 лет. С собой у нее были доллары в сумме около 10 тысяч", - рассказал собеседник агентства. Женщина пояснила, что на эти деньги она намеревалась купить в Польше автомобиль.

По его словам, во время прохождения через радиометрический сканер данное оборудование подало сигнал тревоги, означающий превышение уровня радиоактивного излучения.

"В результате проверки выяснилось, что источником излучения была одна из стодолларовых купюр. По данным измерения оказалось, что излучение в 1905 раз превышает естественный фон", - рассказал представитель Погранстражи.

Пограничники поместили банкноту в специальный контейнер и связались с Государственным агентством по атомной энергетике.