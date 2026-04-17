МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Удары ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" делают ПВО Украины неэффективной, пишет американский Military Watch Magazine.
"Украинская противовоздушная оборона все более ослабевает", — говорится в материале.
Как напомнило издание, хотя на Западе старательно приуменьшали мощность этих ракетных комплексов, украинское командование неоднократно признавало, что американские системы ПВО Patriot не в состоянии обеспечить эффективную защиту против "Искандера".
Ранее InfoBRICS писало, что западные страны боятся ракеты "Искандер-М" из-за ее характеристик. Как подчеркивал обозреватель портала, этот комплекс стал кошмаром для наземных и воздушных перехватчиков из-за его высокой маневренности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18