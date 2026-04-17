На Западе сделали заявление после публикации Минобороны о дронах

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ЕС может только помогать Украине с производством дронов из-за деградации военно-промышленного комплекса, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
«
"Они занялись дронами. <…> Должно прозвучать немедленно: в сфере военно-промышленного комплекса — это признание слабости", — сказал он.
"Все это продукт кризиса военного производства в Европе и на Западе а целом", — пояснил аналитик.
Меркурис предупредил, что в условиях, когда союзникам Украины больше нечего предложить, они искусственно раздувают важность того минимума, на который они пока еще способны.
Ранее Минобороны России опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.