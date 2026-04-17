03:38 17.04.2026 (обновлено: 03:40 17.04.2026)
На Западе сделали заявление после публикации Минобороны о дронах

Меркурис назвал слабостью ЕС поставки дронов Украине

Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ЕС может только помогать Украине с производством дронов из-за деградации военно-промышленного комплекса.
  • Раньше европейские страны поставляли Киеву тяжелое вооружение и технику, а сейчас это им не по силам, отметил эксперт.
  • Меркурис считает, что такое положение говорит о кризисе военного производства на Западе.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ЕС может только помогать Украине с производством дронов из-за деградации военно-промышленного комплекса, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Они занялись дронами. <…> Должно прозвучать немедленно: в сфере военно-промышленного комплекса — это признание слабости", — сказал он.
Переводчик с украинского выругался матом после пресс-конференции Зеленского - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Конфуз после конференции Зеленского удивил журналиста
Вчера, 23:06
Эксперт отметил, что раньше европейские страны поставляли Киеву тяжелое вооружение и технику, а сейчас все, что они могут себе позволить — это помогать Украине производить БПЛА на своей территории.
"Все это продукт кризиса военного производства в Европе и на Западе а целом", — пояснил аналитик.
Меркурис предупредил, что в условиях, когда союзникам Украины больше нечего предложить, они искусственно раздувают важность того минимума, на который они пока еще способны.
Ранее Минобороны России опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Нужно вывести": на Украине заявили о разногласиях с Зеленским по Донбассу
15 апреля, 17:39
 
