00:57 17.04.2026
СМИ: в результате удара "Хезболлах" по северу Израиля ранены три человека

Times of Israel: в результате удара "Хезболлах" по Израилю ранены три человека

© AP Photo / Mahmoud Illean — Машина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
  • В результате удара "Хезболлах" по северной части Израиля ранены три человека.
  • Армия обороны Израиля нанесла удары по пусковым установкам "Хезболлах" в преддверии соглашения о прекращении огня.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате удара шиитского движения "Хезболлах" по северной части Израиля, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на данные службы экстренной медицинской помощи "Маген Давид Адом".
"Три человека получили ранения, два из которых - серьезные, в результате ракетных обстрелов со стороны "Хезболлах" северной части Израиля сегодня вечером", - говорится в сообщении газеты.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по пусковым установкам шиитского движения "Хезболлах", которые ранее были применены для пуска ракет по израильской территории - это произошло в преддверии вступления в силу достигнутого между Ливаном и Израилем соглашения о прекращении огня.
