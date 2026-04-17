СМИ: в результате удара "Хезболлах" по северу Израиля ранены три человека

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате удара шиитского движения "Хезболлах" по северной части Израиля, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на данные службы экстренной медицинской помощи "Маген Давид Адом".
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по пусковым установкам шиитского движения "Хезболлах", которые ранее были применены для пуска ракет по израильской территории - это произошло в преддверии вступления в силу достигнутого между Ливаном и Израилем соглашения о прекращении огня.