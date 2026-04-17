Тюменская область предлагает ускорить переобучение ветеранов СВО
Тюменская область
 
11:59 17.04.2026
Тюменская область предлагает ускорить переобучение ветеранов СВО

ТЮМЕНЬ, 17 апр — РИА Новости. Тюменская область направила в Госдуму законопроект, по которому участники специальной военной операции смогут обучаться в ссузах по ускоренной программе с учетом опыта, полученного при прохождении военной службы и имеющихся у них военно-учетных специальностей, сообщается на сайте регионального правительства.
"В Тюменской области оперативно разработан проект соответствующего федерального закона, который предусматривает, что участники СВО смогут получать профессиональное образование по ускоренной программе с учетом опыта, полученного при прохождении военной службы и имеющихся у них военно-учетных специальностей. Депутаты Тюменской областной думы направили данный законопроект в Государственную думу РФ", - говорится в сообщении.
Сократить для участников специальной военной операции сроки обучения по программам среднего профобразования на региональном форуме "Единой России" "Есть результат" в феврале 2026 года предложили ветераны боевых действий. Свое предложение они пояснили тем, что за время службы многие бойцы с нуля освоили новые специальности, которые востребованы в мирной жизни: крановщик, экскаваторщик, водитель и другие, но у них нет документального подтверждения квалификации.
"Получение среднего профессионального образования по ускоренной программе поможет трудоустройству ветеранов специальной военной операции и будет способствовать их успешной адаптации к мирной жизни", – прокомментировал законопроект губернатор Александр Моор.
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская областная Дума, Госдума РФ
 
 
