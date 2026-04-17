Рейтинг@Mail.ru
Заболеваемость туберкулезом в России находится ниже исторического минимума
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 17.04.2026
Заболеваемость туберкулезом в России находится ниже исторического минимума

Мурашко: уровень заболеваемости туберкулезом в РФ ниже исторического минимума

© РИА Новости / Алексей СухоруковТерапевт
Терапевт - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Терапевт . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Показатель заболеваемости туберкулезом в России ниже исторического минимума, заявил министр здравоохранения Мурашко.
  • Россия вышла из перечня стран с высоким бременем по этому заболеванию.
  • Мурашко отметил необходимость снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией и охвата россиян медицинским освидетельствованием.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Показатель заболеваемости туберкулезом в России ниже исторического минимума, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В пятницу в Москве проходит итоговое заседание коллегии министерства здравоохранения России.
"Показатель заболеваемости туберкулезом сегодня ниже исторического минимума, что позволило нам выйти из перечня стран с высоким бременем по заболеванию. Задача - двигаться дальше", - сказал министр.
Он добавил, что по ВИЧ-инфекции также стоят задачи по снижение заболеваемости, при дальнейшем росте заболеваемости необходим охват медицинским освидетельствованием.
"Каждый третий гражданин должен пройти тестирование, особое внимание на группы риска. Это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить дальнейшее распространение", - заключил министр.
ОбществоРоссияМоскваМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала