Заболеваемость туберкулезом в России находится ниже исторического минимума

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Показатель заболеваемости туберкулезом в России ниже исторического минимума, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В пятницу в Москве проходит итоговое заседание коллегии министерства здравоохранения России.
"Показатель заболеваемости туберкулезом сегодня ниже исторического минимума, что позволило нам выйти из перечня стран с высоким бременем по заболеванию. Задача - двигаться дальше", - сказал министр.
Он добавил, что по ВИЧ-инфекции также стоят задачи по снижение заболеваемости, при дальнейшем росте заболеваемости необходим охват медицинским освидетельствованием.
"Каждый третий гражданин должен пройти тестирование, особое внимание на группы риска. Это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить дальнейшее распространение", - заключил министр.
