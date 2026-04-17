Заболеваемость туберкулезом в России находится ниже исторического минимума

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Показатель заболеваемости туберкулезом в России ниже исторического минимума, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В пятницу в Москве проходит итоговое заседание коллегии министерства здравоохранения России.

"Показатель заболеваемости туберкулезом сегодня ниже исторического минимума, что позволило нам выйти из перечня стран с высоким бременем по заболеванию. Задача - двигаться дальше", - сказал министр.

Он добавил, что по ВИЧ-инфекции также стоят задачи по снижение заболеваемости, при дальнейшем росте заболеваемости необходим охват медицинским освидетельствованием.