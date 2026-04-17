Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:56 17.04.2026

В РПЦ рассказали об интересе бизнеса к диалогу с церковью

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предпринимательское сообщество активно ищет диалога с Русской православной церковью, сообщил зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Илья Кузьменков.
  • В Москве в храме Христа Спасителя 16 апреля впервые состоялась церковно-профессиональная конференция "Вера и дело" с участием представителей РПЦ и делового сообщества.
  • На конференции обсуждалось, как христианские взгляды могут влиять на предпринимательскую практику и возможна ли православная экономика.
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Предпринимательское сообщество активно ищет диалога с Русской православной церковью (РПЦ), сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Илья Кузьменков по итогам форума "Вера и дело".
Церковно-профессиональная конференция "Вера и дело" с участием представителей РПЦ и делового сообщества впервые состоялась в четверг в Москве в храме Христа Спасителя.
"В последние несколько лет произошла активизация диалога православного предпринимательского сообщества с церковью по инициативе этого сообщества. То есть мы получаем сигналы желания такого диалога. Мы увидели, что есть интерес к этому разговору: что такое православный руководитель, руководитель-христианин? Как его практика предпринимательская, как руководителя, должна меняться в соответствии с его христианскими взглядами? В целом, у нас такой сегодня ставился вопрос: может ли экономика быть православной?", – сказал Кузьменков РИА Новости.
Он отметил, что на состоявшейся в храме Христа Спасителя конференции к дискуссии удалось привлечь широкий и представительный круг экспертов, в том числе имеющих большой опыт христианского руководства в предпринимательстве.
"Не для того, чтобы дать ответы, а для того, чтобы задать вопросы, себе в том числе и православному сообществу в целом. Тема справедливости, которая волнует всех в обществе – что такое справедливость, как ее понимать, как церковь на это смотрит? Вот такой был круг вопросов", – добавил он.
Участие в форуме "Вера и дело" приняли, среди прочих, советник президента России Валерий Фадеев, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, первый зампредседателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, председатель комитета "Опоры России" по ценностно-ориентированному предпринимательству, председатель СД ФПК "Сатори" Андрей Гусаров, директор фонда целевого капитала "Люди Веры" Роман Торгашин, и Народный артист РФ Игорь Матвиенко. Выступил также председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала