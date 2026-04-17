В РПЦ рассказали об интересе бизнеса к диалогу с церковью

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Предпринимательское сообщество активно ищет диалога с Русской православной церковью (РПЦ), сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Илья Кузьменков по итогам форума "Вера и дело".
Церковно-профессиональная конференция "Вера и дело" с участием представителей РПЦ и делового сообщества впервые состоялась в четверг в Москве в храме Христа Спасителя.
"В последние несколько лет произошла активизация диалога православного предпринимательского сообщества с церковью по инициативе этого сообщества. То есть мы получаем сигналы желания такого диалога. Мы увидели, что есть интерес к этому разговору: что такое православный руководитель, руководитель-христианин? Как его практика предпринимательская, как руководителя, должна меняться в соответствии с его христианскими взглядами? В целом, у нас такой сегодня ставился вопрос: может ли экономика быть православной?", – сказал Кузьменков РИА Новости.
Он отметил, что на состоявшейся в храме Христа Спасителя конференции к дискуссии удалось привлечь широкий и представительный круг экспертов, в том числе имеющих большой опыт христианского руководства в предпринимательстве.
"Не для того, чтобы дать ответы, а для того, чтобы задать вопросы, себе в том числе и православному сообществу в целом. Тема справедливости, которая волнует всех в обществе – что такое справедливость, как ее понимать, как церковь на это смотрит? Вот такой был круг вопросов", – добавил он.
Участие в форуме "Вера и дело" приняли, среди прочих, советник президента России Валерий Фадеев, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, первый зампредседателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, председатель комитета "Опоры России" по ценностно-ориентированному предпринимательству, председатель СД ФПК "Сатори" Андрей Гусаров, директор фонда целевого капитала "Люди Веры" Роман Торгашин, и Народный артист РФ Игорь Матвиенко. Выступил также председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
