Рейтинг@Mail.ru
СМИ отследили нидерландский военный фрегат с помощью трекера за пять евро
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 17.04.2026
СМИ отследили нидерландский военный фрегат с помощью трекера за пять евро

Трекер за пять евро помог определить местоположение фрегата ВМС Нидерландов

Корабль ВМС Нидерландов Evertsen
Корабль ВМС Нидерландов Evertsen - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Flickr / Robert Orr
Корабль ВМС Нидерландов Evertsen. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерландская телерадиокомпания определила местоположение фрегата Evertsen с помощью Bluetooth-трекера стоимостью около пяти евро.
  • Трекер попал на борт корабля через военную почтовую систему в обычном конверте.
  • Эксперимент выявил уязвимость в системе безопасности военной почты, и Министерство обороны Нидерландов сообщило, что принимает меры.
ГААГА, 17 апр - РИА Новости. Нидерландская телерадиокомпания Omroep Gelderland сообщила, что сумела определить местоположение фрегата ВМС Нидерландов Evertsen, находящегося на боевом задании, с помощью простого Bluetooth-трекера стоимостью около пяти евро.
Нидерланды в марте направили фрегат Evertsen в восточное Средиземноморье для защиты стран региона на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
"Трекер за пять евро, конверт и две марки: этого было достаточно, чтобы определить местонахождение фрегата Evertsen, корабля, выполняющего в данный момент боевое задание", - говорится в сообщении вещателя.
По его информации, Bluetooth-трекер попал на борт корабля через военную почтовую систему - службу, которой военнослужащие пользуются для связи с близкими. Инструкции по отправке доступны на официальных ресурсах оборонного ведомства.
Несмотря на то, что входящая корреспонденция проверяется на наличие опасных предметов, устройство удалось провести незамеченным. Как отмечает вещатель, проверки, судя по опубликованным видео, касаются в основном посылок, проходящих через рентген-сканер. Устройство же было помещено в обычный конверт и беспрепятственно доставлено на фрегат.
Эксперимент выявил потенциальную уязвимость в системе безопасности военной почты и поставил под вопрос эффективность существующих процедур контроля.
Министерство обороны Нидерландов сообщило, что принимает меры в ответ на расследование, проведенное Omroep Gelderland.
В миреНидерландыСредиземноморьеБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала