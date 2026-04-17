СМИ отследили нидерландский военный фрегат с помощью трекера за пять евро

ГААГА, 17 апр - РИА Новости. Нидерландская телерадиокомпания Нидерландская телерадиокомпания Omroep Gelderland сообщила, что сумела определить местоположение фрегата ВМС Нидерландов Evertsen, находящегося на боевом задании, с помощью простого Bluetooth-трекера стоимостью около пяти евро.

Нидерланды в марте направили фрегат Evertsen в восточное Средиземноморье для защиты стран региона на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Трекер за пять евро, конверт и две марки: этого было достаточно, чтобы определить местонахождение фрегата Evertsen, корабля, выполняющего в данный момент боевое задание", - говорится в сообщении вещателя.

По его информации, Bluetooth-трекер попал на борт корабля через военную почтовую систему - службу, которой военнослужащие пользуются для связи с близкими. Инструкции по отправке доступны на официальных ресурсах оборонного ведомства.

Несмотря на то, что входящая корреспонденция проверяется на наличие опасных предметов, устройство удалось провести незамеченным. Как отмечает вещатель, проверки, судя по опубликованным видео, касаются в основном посылок, проходящих через рентген-сканер. Устройство же было помещено в обычный конверт и беспрепятственно доставлено на фрегат.

Эксперимент выявил потенциальную уязвимость в системе безопасности военной почты и поставил под вопрос эффективность существующих процедур контроля.