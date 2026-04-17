Заминок между США и Ираном на пути к возможной сделке нет, заявил Трамп

- Дональд Трамп заявил, что нет никаких заминок между США и Ираном на пути к возможной сделке.
- Второй раунд американо-иранских переговоров мог пройти в Исламабаде, а сделка могла быть заключена в течение "одного-двух дней", по словам Трампа.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Нет никаких заминок между США и Ираном на пути к возможной сделке, утверждает американский президент Дональд Трамп.
Портал Axios в пятницу написал, что второй раунд американо-иранских переговоров может пройти в Исламабаде уже в воскресенье. Позднее американский президент заявил, что США могут заключить сделку с Ираном в течение "одного-двух дней", а встреча с ИРИ якобы может пройти на выходных.
"Мы очень близки к заключению соглашения", - сказал Трамп в интервью агентству Франс Пресс.
На вопрос, какие нерешенные вопросы остаются, глава государства ответил, что не осталось "никаких заминок".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.