19:28 17.04.2026 (обновлено: 19:30 17.04.2026)
Трамп заявил, что Иран якобы "согласился на все" на переговорах с США

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп утверждает, что Иран якобы "согласился на все" в рамках переговоров с США, но подтверждений не предоставил.
  • Ранее Трамп сообщил об урегулировании ситуации с Ормузским проливом и его полном открытии.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы "согласился на все" в рамках переговоров с США, но подтверждений не предоставил.
"Они (Иран - ред.) согласились на все", - сказал Трамп в разговоре с журналисткой телеканала News Nation, отвечая на вопрос о договоренностях Вашингтона с Тегераном.
Ранее в пятницу Трамп сообщил об урегулировании ситуации с Ормузским проливом и его полном открытии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Трамп заявил, что у Ирана нет козырей в переговорах
10 апреля, 20:01
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
