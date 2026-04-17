Трамп заявил, что Иран якобы "согласился на все" на переговорах с США

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы "согласился на все" в рамках переговоров с США, но подтверждений не предоставил.
"Они (Иран - ред.) согласились на все", - сказал Трамп в разговоре с журналисткой телеканала News Nation, отвечая на вопрос о договоренностях Вашингтона с Тегераном.
Ранее в пятницу Трамп сообщил об урегулировании ситуации с Ормузским проливом и его полном открытии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
