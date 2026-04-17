Иран согласился прекратить обогащение урана, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Иран якобы согласился прекратить обогащение урана для достижения соглашения с США, утверждает американский президент Дональд Трамп.
На прямой вопрос телеканала NewsNation, согласился ли Иран прекратить обогащение урана, Трамп ответил "Да", добавив, что его это совсем не удивляет.