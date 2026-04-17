Иран согласился прекратить обогащение урана, утверждает Трамп - РИА Новости, 17.04.2026
18:19 17.04.2026 (обновлено: 18:29 17.04.2026)
Иран согласился прекратить обогащение урана, утверждает Трамп

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран согласился прекратить обогащение урана для достижения соглашения с США, утверждает Дональд Трамп.
  • На вопрос согласился ли Иран прекратить обогащение урана, Трамп ответил "Да", добавив, что его это совсем не удивляет.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Иран якобы согласился прекратить обогащение урана для достижения соглашения с США, утверждает американский президент Дональд Трамп.
На прямой вопрос телеканала NewsNation, согласился ли Иран прекратить обогащение урана, Трамп ответил "Да", добавив, что его это совсем не удивляет.
В пятницу американский лидер заявил о достижении договоренности с Ираном по безвозмездной передаче США всех ядерных материалов, оставшихся на иранских объектах после ударов бомбардировщиков B-2 в июне 2025 года.
