Трамп заявил о сделке по передаче США иранского обогащенного урана

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по безвозмездной передаче Вашингтону всех ядерных материалов, оставшихся на иранских объектах после ударов бомбардировщиков B-2 в июне.
"США получат всю "ядерную пыль", образовавшуюся в результате ударов наших великолепных бомбардировщиков B-2 — никакого обмена деньгами не будет ни в каком виде, форме или проявлении", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
При этом Трамп подчеркнул, что эта сделка никак не связана с процессом урегулирования в Ливане.
Так американский лидер прокомментировал сообщения портала Axios о том, что его администрация якобы обсуждает сделку по разморозке иранских активов на сумму 20 миллиардов долларов в обмен на отказ Тегерана от всех запасов обогащенного урана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.