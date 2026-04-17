Иран согласился никогда не перекрывать Ормузский пролив, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы согласился больше никогда не перекрывать Ормузский пролив для прохода торговых судов.
"Иран согласился никогда больше не перекрывать Ормузский пролив", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.
