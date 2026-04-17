Трамп предложил поделить сторонников MAGA на плохих и хороших

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу выступил с идеей создания списка "хороших" и "плохих" сторонников MAGA (движения "Сделаем Америку снова великой").
Так глава государства прокомментировал сообщение СМИ, в котором указывалось, что американский журналист Такер Карлсон, ранее критиковавший Трампа за операцию в Иране, пользуется гораздо меньшей поддержкой, чем сам президент США.
"У нас есть очень хорошие, настоящие во всех отношениях и умные (представители - ред.) MAGA. Я должен составить список хороших, плохих и каких-то средних. Разве это не было бы увлекательно???" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Помимо Карлсона, которого президент снова назвал человеком с низким IQ, критику Трампа вызвали журналистки Мегин Келли и Кэндис Оуэнс, а также радиоведущий Алекс Джонс, которые, как в конце прошлой недели говорил президент, уже много лет выступают против него.
