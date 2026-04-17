Трамп предложил поделить сторонников MAGA на плохих и хороших - РИА Новости, 17.04.2026
17:07 17.04.2026 (обновлено: 17:16 17.04.2026)
Трамп предложил поделить сторонников MAGA на плохих и хороших

Трамп предложил составить список хороших и плохих сторонников движения MAGA

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Трамп предложил создать список сторонников движения MAGA.
  • Он хочет разделить их на хороших, плохих и средних.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу выступил с идеей создания списка "хороших" и "плохих" сторонников MAGA (движения "Сделаем Америку снова великой").
Так глава государства прокомментировал сообщение СМИ, в котором указывалось, что американский журналист Такер Карлсон, ранее критиковавший Трампа за операцию в Иране, пользуется гораздо меньшей поддержкой, чем сам президент США.
«
"У нас есть очень хорошие, настоящие во всех отношениях и умные (представители - ред.) MAGA. Я должен составить список хороших, плохих и каких-то средних. Разве это не было бы увлекательно???" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Помимо Карлсона, которого президент снова назвал человеком с низким IQ, критику Трампа вызвали журналистки Мегин Келли и Кэндис Оуэнс, а также радиоведущий Алекс Джонс, которые, как в конце прошлой недели говорил президент, уже много лет выступают против него.
